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В Казани суд арестовал мать, избившую троих детей
Сегодня в Авиастроительном суде Казани на 2 месяца арестовали Гузалию Гайнуллину. Женщина избила троих малолетних детей в отместку мужу. Ее обвиняют в истязании собственных детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию.
Перед началом заседания Гузалия Гайнуллина расплакалась и рассказала, что уже извинилась перед всеми близкими.
«Это был первый раз, никогда такого не было. Жизненные обстоятельства довели до этого. Буду просить суд, чтобы меня отпустили к детям. Я рада, что с детьми все в порядке», – сказала она.
Напомним, 27 сентября к медикам поступили трое детей, которых избила собственная мать. Источник агентства отмечал, что у среднего и младшего детей на теле ссадины. Всех троих тогда госпитализировали, их состояние оценивалось, как удовлетворительное.
После этого резонансного происшествия сотрудники СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело.
По версии следствия, 32-летняя женщина, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, ударила детей в возрасте 12 лет, 4-х лет и 8 месяцев.
Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков.
Сегодня Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании данного уголовного дела.
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