В одну из казанских больниц доставили троих детей, избитых матерью

К медикам поступили трое детей, которых избила мать. Как стало известно «Татар-информу», детям – 12 лет, 4 года и девять месяцев.

По данным источника агентства, у среднего и младшего детей на теле ссадины. Всех троих госпитализировали, состояние удовлетворительное.

К делу подключились сотрудники правоохранительных органов. Подробности случившегося выясняются.