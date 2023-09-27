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Руc Тат
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Происшествия 27 сентября 2023 15:31

В одну из казанских больниц доставили троих детей, избитых матерью

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К медикам поступили трое детей, которых избила мать. Как стало известно «Татар-информу», детям – 12 лет, 4 года и девять месяцев.

По данным источника агентства, у среднего и младшего детей на теле ссадины. Всех троих госпитализировали, состояние удовлетворительное.

К делу подключились сотрудники правоохранительных органов. Подробности случившегося выясняются.

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