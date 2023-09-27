После избиения матерью троих детей в Казани возбуждено уголовное дело

Жительница Казани подозревается в истязании собственных детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Об этом сообщает старший помомщник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одну из казанских больниц доставили троих детей, избитых матерью. По данным источника агентства, у среднего и младшего детей на теле ссадины. Всех троих госпитализировали, состояние удовлетворительное.

По версии следствия, накануне 32-летняя родительница, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, ударила детей в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев.

Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины одной из предусмотренных законом мер пресечения.