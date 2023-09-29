Бастрыкину доложат о ситуации с избиением матерью троих детей в Казани

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела об истязании детей в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одну из казанских больниц доставили троих детей, избитых матерью. По данным источника агентства, у среднего и младшего детей на теле ссадины. Всех троих госпитализировали, состояние удовлетворительное.

По версии следствия, 32-летняя женщина, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, ударила детей в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев.

Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении матери детей меры пресечения.

В результате глава ведомства дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела.