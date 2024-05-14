В Казани стартует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Сегодня в Казани стартует XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Утром откроется окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Российской Федерации под руководством Генерального директора АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной.

В совещании примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, государственных институтов развития, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Также состоятся министерские сессии, на которых обсудят развитие отраслей экономики, рассмотрят актуальные проблемы и примут совместные решения.

Днем в «Агропомпарке» начнет работать выставка Kazan Halal Market – ярмарка халяль-продукции, где будет представлено более 4,5 тыс. различных товаров со всего мира.

«Это место, где десятки стартующих брендов смогут заявить о себе. Площадка открыта для продажи продуктов питания, косметики, одежды, атрибутики, аксессуаров и товаров для дома», — рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров заявлял, что на форуме планируется поднять тему развития экспорта продукции халяль. Согласно его прогнозу, экспорт данной продукции из Татарстана в 2024-м может составить 16 млн долларов. Это на 4,5 млн долларов больше, чем в 2023 году.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Подробнее о новинках этого года – в материале «Татар-Информа».