В 2024 году из Татарстана могут экспортировать халяль-продукции на 16 млн долларов

Экспорт продукции халяль из Татарстана в 2024-м может составить 16 млн долларов. Это на 4,5 млн долларов больше, чем в 2023 году (было 11,5 млн). Такой прогноз дал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, чьи слова приводит РБК.

Спикер отметил, что в общей сложности из Татарстана в прошлом году экспортировали агропромышленной продукции на 457,6 млн долларов. Если быть точным, то 258 компаний осуществляли поставки в 52 страны. Большая часть доли – это масложировая продукция – 307,9 млн долларов.

Зяббарова также привел интересную статистику. В 2020 году продукцию халяль экспортировали на 2,5 млн, в 2021-м – на 4,9 млн (+96% в денежном выражении), а в 2022-м – на 6,5 млн (+33% за год). По словам спикера, в Татарстане халяль-продукцию производят около 100 компаний, а поставляют ее на экспорт 20 субъектов бизнеса.

В основном эта продукция отправляется в страны Тихоокеанского союза, Персидского залива, Северной Африки. Также в планах начать отправлять ее в страны Юго-Восточной Азии (Малайзии).

Планируется, что тему развития экспорта продукции халяль еще поднимут на KazanForum. Напомним, мероприятие пройдет в Казани с 14 по 19 мая. По словам Зяббарова, достигнутые в рамках мероприятия договоренности позволят нарастить объем и географию поставок.

«Потребность в нашей продукции велика. Резервы у предприятий имеются», — подчеркнул министр.

Сейчас в Казани активно готовятся к проведению Kazan Halal Market (ярмарка халяль-продукции). Ее организуют в «Агропомпарке» в рамках программы KazanForum. Зяббаров отметил, что из того парка уберут всю продукцию, не соответствующую стандартам халяль и продукцию, запрещенную для мусульман. Уже 6 мая там будут чистить все помещения.