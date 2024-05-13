Компании из России и других стран представят на Kazan Halal Market более 4,5 тыс. товаров

В агропромпарке «Казань» в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» 14 мая откроется Международная ярмарка халяльной продукции Kazan Halal Market, где будет представлено более 4,5 тыс. различных товаров со всего мира.

«Это место, где десятки стартующих брендов смогут заявить о себе. Площадка открыта для продажи продуктов питания, косметики, одежды, атрибутики, аксессуаров и товаров для дома», — рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Все представленные продукты и услуги на ярмарке имеют сертификаты халяль. Кроме того, площадка агропромпарка была подготовлена по рекомендациям Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ: полностью исключено наличие свинины, тщательно очищены помещения и оборудование для достижения ритуальной чистоты места, отремонтированы и оборудованы туалетные комнаты для возможности совершения омовения, организована молельная комната, разделенная на женскую и мужскую зоны.

На сегодня в маркете принимают участие 72 компании, в том числе 15 зарубежных организаций из 9 стран. Жители и гости Казани смогут приобрести сухофрукты и религиозную сувенирную продукция из Афганистана, кондитерские изделия из Казахстана, сухофрукты из Киргизии, Ирана, сладости из Турции, рис и другую сельхозпродукцию из Пакистана, фруктовые компоты из Азербайджана.

На организованной отдельным блоком ярмарке под брендом «Татар базары» свою продукцию представят 57 компаний из регионов РФ: Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Кировской, Омской, Нижегородской и Пензенской областей, Чувашии, Оренбурга и Пермского края.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.