В Казани стартовал суд по делу экс-депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова о наркотиках

Сегодня в Московском районном суде Казани стартовал судебный процесс по делу бывшего депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова. Его подозревают в хранении наркотиков.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Экс-депутата в здании суда ожидали больше десятка журналистов. Увидев их, он улыбнулся, сообщив, что не ожидал такого внимания.

При входе в суд Рустема Хасанова начали обыскивать судебные приставы – это стандартная процедура. Когда экс-депутату задали стандартный вопрос: «Есть ли при нем запрещенные вещества?», он отшутился.

«На этот раз нет», – сказал бывший депутат.

Хасанов отказался комментировать обстоятельства уголовного дела. Лишь отметил, что ожидает, что решение суда будет справедливым.

Напомним, по версии следователей, 17 сентября на Беломорской улице Хасанов был остановлен полицейскими. Стражи порядка заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Его изъяли и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом Государственного Совета Рустемом Хасановым. Он подчеркнул, что в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов.

В конце октября 2023 года Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Рустема Хасанова по его личной просьбе. Решение было принято на 48-м заседании парламента республики.