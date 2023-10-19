Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата, обвиняемого в хранении наркотиков

Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Рустема Хасанова по его личной просьбе. Решение было принято на 48-м заседании парламента республики.

«Рустем Хасанов направил в Госсовет заявление о сложении полномочий. Надо проголосовать, чтобы удовлетворить его просьбу», – сказал глава парламента Фарид Мухаметшин.

Ранее Следственный комитет России по РТ возбудил уголовное дело в отношении Хасанова. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По версии следствия, 17 сентября депутат был остановлен полицейскими, которые заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Сотрудники правоохранительные органов изъяли предмет и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.

Ситуацию, связанную с депутатом Государственного Совета, осудил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что в истории парламентаризма республики «никогда не было столь вопиющих фактов».