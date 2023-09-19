Раис Татарстана осудил депутата Госсовета РТ, которого обвиняют в хранении наркотиков

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом Государственного Совета Рустемом Хасановым. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Напомним, депутата Государственного совета РТ Рустема Хасанова подозревают в хранении наркотиков. По версии следователей, 17 сентября на Беломорской улице мужчина был остановлен полицейскими. Стражи порядка заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Его изъяли и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.

В данный момент ведется расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Раис республики подчеркнул, что в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов.

Поступок депутата, не взирая на его статус, должен быть тщательно расследован, а его действиям дана правовая оценка, отметил Раис РТ.