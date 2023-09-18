Депутата Госсовета РТ подозревают в хранении наркотиков

Депутата Государственного совета РТ подозревают в хранении наркотиков, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 17 сентября на Беломорской улице мужчина был остановлен полицейскими. Стражи порядка заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Его изъяли и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как стало известно агентству, речь идет о депутате Госсовета Татарстана Рустеме Хасанове.