В Казани собрали для переработки 850 кубометров старых покрышек

За две недели, с 2 по 15 ноября, жители столицы Татарстана сдали 850 куб. метров старых покрышек на переработку. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

Региональный оператор по обращению с отходами в Западной зоне Татарстана бесплатно принимал от населения изношенные автомобильные шины.

Осенняя экологическая акция для компании уже стала традиционной. Для удобства казанцев во всех районах города были установлены специальные оранжевые бункеры.

У мероприятия две цели – предотвращение несанкционированного сброса резиновых покрышек на контейнерных площадках города и вовлечение вторичных ресурсов в цикл переработки.

«Проведение такой акции – это важный вклад в экологию нашего города. Утилизация шин цивилизованным способом не только предотвращает образование несанкционированных свалок, но и позволяет запустить ценные ресурсы во вторичный оборот», – пояснил депутат Государственного Совета РТ и генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Предприниматель также от имени компании поблагодарил всех казанцев, которые проявили сознательность и присоединились к экоакции.

Все собранные в ходе мероприятия покрышки будут направлены на специализированные предприятия для переработки. В результате утилизации они превратятся в резиновую крошку, которая используется в производстве безопасных покрытий для детских и спортивных площадок, а также объектов городской инфраструктуры.

УК «ПЖКХ» является региональным оператором по обращению с отходами, компания обслуживает Казань и 21 муниципальный район Татарстана. В 2024 году с территории города было вывезено 580 тыс. тонн коммунальных отходов, что на 8% больше показателей 2023 года.

К данному моменту в Казани оборудована 11 121 контейнерная площадка. На них установлено 31 487 емкостей для сбора отходов, включая 2310 желтых контейнеров для раздельно собранных отходов. За год из «желтых сеток» отобрано 3935 тонн полезных фракций, что на 1290 тонн больше, чем в 2023-м.