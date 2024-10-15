В Казани установят 11 бункеров для сбора старых автопокрышек

С 17 октября в Казани стартует акция по сбору автомобильных покрышек у населения. В городе появятся 11 бункеров, в которых можно оставить отработанные материалы, рассказали в телеграм-канале регоператора УК «ПЖКХ».

Так, сдать покрышки от легковых автомобилей можно в четырех пунктах на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов: по улицам Академика Лаврентьева, 8, Фатыха Амирхана, 48, 101в, Адоратского 76б. Жители Кировского и Московского районов могут воспользоваться бункерами у дома №8б по улице Клары Цеткин и №6 по улице Васильченко.

Сбор покрышек в Приволжском и Вахитовском районах будет проводиться рядом с домами №77 к.5 по улице Магистральной, №88а по улице Авангардной и №118 по улице Технической. В Советском районе точки приема расположатся в районе домов №61 по улице Сибирский Тракт и №49/3 по улице Родины.

Регоператор подчеркнул, что осуществляется прием покрышек только от легковых автомобилей.

В прошлом году в рамках акции казанцы сдали 340 тонн покрышек. После переработки из них была изготовлена резиновая крошка для покрытия детских площадок.