В Татарстане изменили правила обращения с твердыми коммунальными отходами

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане скорректировали правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, если раньше предполагалось, что крупногабаритный мусор можно складировать в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, и на специальных площадках, то теперь этот процесс регламентируется договорами на указание услуг по обращению с ТКО.

Кроме того, прежде крупногабаритный мусор могли вывозить как потребители, так и региональный оператор по обращению с ТКО, в том числе по заявкам. Отныне потребители обязаны самостоятельно доставлять таких отходы, если иное не предусмотрено договором с региональным оператором.

Помимо этого, документ уточняет формулировку, запрещающую складирование в контейнерах и бункерах потенциально опасных типов отходов. Теперь запрет распространяется и на мусор, образовавшийся в результате строительства и ремонта (за исключением текущего).

Исключения из запрета на складирование ТКО вне контейнеров отныне регулируются не республиканским, а федеральным законодательством.

Полностью запрещено складирование отходов, образовавшихся при уходе за деревьями и кустарниками, на контейнерных площадках. Ранее ветки и иные отходы разрешалось накапливать в контейнерах, если древесно-кустарниковые посадки находились на территории, относящейся к многоквартирному дому или принадлежащей владельцу участка.

При этом образовавшиеся при уходе за газонами и цветками растительные отходы, которые прежде разрешалось складировать на мусорных площадках, в новой редакции правил не фигурируют вовсе.

Изменения в республиканском законодательстве соответствуют изменениям в федеральных правилах обращения с коммунальными отходами. Они были утверждены постановлением Правительства РФ №293 от 7 марта 2025 года.

Утилизация мусора соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие»