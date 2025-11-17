Автоэксперт Мартыненко предостерег от покупки б/у зимних шин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие автомобилисты откладывают смену резины до последнего, однако делать так не стоит. Об этом заявил автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1».

Он подчеркнул, что главным ориентиром должна быть не дата первого снега, а температура воздуха. По его словам, переходить на зимние шины рекомендуется тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 °C.

Эксперт указал, что особенно важно сменить резину тем, кто часто выезжает за город: там температура нередко ниже, возможен гололед, а условия дороги более опасные.

Мартыненко также пояснил, что выбор типа зимних шин зависит от режима эксплуатации автомобиля. Для тех, кто ездит исключительно в пределах мегаполиса, подойдут фрикционные шины («липучка»). Шипованная резина требуется не всем, но в ряде ситуаций она оказывается незаменимой.

Он добавил, что зимние шины имеют ограниченный срок эффективной службы, который не зависит от глубины протектора. Обычно резина служит не более трех лет, и сам эксперт предпочитает менять ее каждые два года, считая это наиболее безопасным вариантом.

Кроме того, Мартыненко предостерег водителей от покупки подержанной зимней резины, в том числе уже установленной на приобретаемом автомобиле, назвав это серьезным риском.