В Казани снесут самострой около нового здания театра Камала

В столице Татарстана демонтируют незаконный самострой, возведенный на муниципальной земле на улице Хади Такташа, недалеко от нового здания театра Галиасгара Камала. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, площадью 22 кв. метра (одноэтажная, нежилая, материал стен — железобетонные панели) <...>», — сказано в тексте документа.

Владельца строения чиновникам установить не удалось. Тем не менее у него будет три месяца, чтобы снести ее самостоятельно. Разместить объявление на информационном щите рядом с самостроем в течение недели должна будет администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Если постройка не будет демонтирована в срок, отведенный на добровольное исполнение решения городских властей, администрации района придется осуществить ее снос и благоустройство территории в установленном порядке.

Новое здание театра Галиасгара Камала возводится на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Его планируют достроить к саммиту БРИКС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани снесут незаконно установленные шлагбаумы, будки охраны и семь киосков.