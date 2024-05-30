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В Казани снесут самострой около нового здания театра Камала
В столице Татарстана демонтируют незаконный самострой, возведенный на муниципальной земле на улице Хади Такташа, недалеко от нового здания театра Галиасгара Камала. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
«Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, площадью 22 кв. метра (одноэтажная, нежилая, материал стен — железобетонные панели) <...>», — сказано в тексте документа.
Владельца строения чиновникам установить не удалось. Тем не менее у него будет три месяца, чтобы снести ее самостоятельно. Разместить объявление на информационном щите рядом с самостроем в течение недели должна будет администрация Вахитовского и Приволжского районов города.
Если постройка не будет демонтирована в срок, отведенный на добровольное исполнение решения городских властей, администрации района придется осуществить ее снос и благоустройство территории в установленном порядке.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани снесут незаконно установленные шлагбаумы, будки охраны и семь киосков.
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