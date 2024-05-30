В Казани снесут незаконно установленные шлагбаумы, будки охраны и 7 киосков

В Казани демонтируют семь незаконно установленных торговых объекта. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в электронном сборнике документов и правовых актов, который размещен на сайте мэрии.

В список попали объекты, расположенные вблизи следующих домов: №52 по ул. Татарстан, №10/20 по ул. Правды, №1В по ул. Мира, №7 по ул. А. Кутуя (два киоска), №18 по 1-й Новоазинской, — а также на земельном участке с кадастровым номером 16:50:000000:5515 по пр. Ямашева. Собственникам отводится время на добровольный снос (с 30 мая по 3 июня), после 4 июня и до 1 сентября киоски уберут в принудительном порядке.

Помимо этого, будут убраны металлические столбики, цепи, будки охраны, шлагбаумы и заборы, незаконно установленные на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов (ул. Адоратского, Дементьева, Мередианная, Четаева, Ф. Амирхана, Гаврилова, С. Хакима, пр. Ямашева, Чапаева). Собственникам необходимо убрать их в течение 5 дней со дня публикации распоряжения в сборнике, в противном случае в следующие 90 дней конструкции демонтируют в принудительном порядке.