Новое здание театра им. Г. Камала планируют достроить к саммиту БРИКС

Новое здание театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан планируют достроить к саммиту БРИКС, который запланирован в столице Татарстана в октябре. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Строится новый театр, и Раис нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов ставит задачу к саммиту возвести этот объект, [сделать] вокруг благоустройство», – отметил градоначальник.

Он также напомнил, что в Казани в ближайшее время планируют начать строительство Соборной мечети. Крупная стройка развернулась возле «Ривьеры». Результат станет не только украшением «прибрежной Казани», но позволит создать новые отели, офисы, торговые площади и общественные пространства.

«И, безусловно, самыми главными благополучателями от этого будут наши дорогие казанцы <…> Все эти преобразования для наших жителей», – заключил градоначальник.

Напомним, театр имени Галиаскара Камала – старейший национальный театр России. Он был основан в 1906 году, а в нынешнее здание на улице Татарстана переехал в 1985-м. В 2021 году выбрали концепцию строительства нового здания. По итогам международного конкурса победителем стал проект консорциума Wowhaus (Москва) и японского бюро Kengo Kuma & Associates.

Фасад нового здания театра украсят «льдом», который покрывает зимой озеро Кабан. Внутренние интерьеры обогатят татарскими орнаментами, разработанными совместно с художницей Наилей Кумысниковой. Снаружи здание будет окружено парковой зоной, разделенной на три части: набережная озера Кабан, парк около театра (со стороны ул. Назарбаева) и «парк» на крыше и террасах здания. Дискуссии о благоустройстве территории вокруг театра еще ведутся.