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В Казани изымают еще 5 участков из-за строительства дороги по ул.Миннуллина
В Казани изымают еще пять земельных участков для муниципальных нужд из-за строительства дороги по ул.Т.Миннуллина. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в электронном сборнике документов и правовых актов, который размещен на сайте мэрии.
Всего в перечень попали участки площадью от 17,1 до 24 кв. метров по ул.Х.Такташа, на четырех из них располагаются гаражи, принадлежащие гаражно-строительному кооперативу «Волга».
«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества<...>», — сказано в документе.
Администрации Вахитовского и Приволжского районов необходимо в течение 10 дней направить правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества копию постановления, уведомление об изъятии недвижимости письмом, а также направить копию документа в Росреестр РТ.
Комитету земельных и имущественных отношений нужно будет провести оценку рыночной стоимости земельных участков и гаражей, направить собственникам соглашение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, отчет об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а также заключить с ними соглашения об изъятии, осуществить с применением всех допустимых законом способов изъятие.
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