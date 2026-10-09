В Казани случился массовый сбой в работе сервисов такси

В столице Татарстана после ударов украинских беспилотников по дата-центрам «Яндекса» произошел массовый сбой в работе сервисов такси. Об этом сообщают жители Казани. Столкнулись с невозможностью вызвать машину и корреспонденты «Татар-информа».

По словам пользователей, осуществить вызов такси с помощью любого популярного приложения невозможно. Водители в свою очередь жалуются на технические неполадки и трудности с доступом к сервисам.

Так, при попытке заказать машину через приложение «Яндекс Go» появляется сообщение: «Прямо сейчас заказать такси не получится. Попробуйте минут через пять».

Сервис Сбой.рф фиксирует быстрый рост числа жалоб на работу «Яндекс Go» после 18.15 по московскому времени. На Москву за последние 12 часов приходится 44% обращений, Татарстана среди регионов с наибольшим числом столкнувшихся с проблемами нет.

Сегодня днем «Яндекс» признал серьезные повреждения своих центров обработки данных, находящихся в городе Сасове Рязанской области и в Калуге. «Команды <...> ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая», – констатировали в компании.

Тогда в «Яндексе» уточнили, что еще продолжают оценивать состояние пострадавшей инфраструктуры. По оценке специалистов, «пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно».

Позднее, ближе к вечеру, команда «Алисы» предупредила о сбоях в работе голосового помощника и связанных с ней нейросетевых моделей. Проблемы могут возникать не только в чате с нейросетью и при работе станций, часть устройств на платформе «умного дома» также может работать нестабильно.

Удар беспилотников по дата-центру в Сасове в ночь с 7 на 8 октября с определенным временным лагом вызвал заметный сбой в работе Рунета. Центр обработки данных в Калуге был поражен в ночь с 8 на 9 октября.