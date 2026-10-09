«Яндекс» предупредил о перебоях в работе «Алисы» из-за атак по дата-центрам

Атаки украинских беспилотников на дата-центры «Яндекса», затронувшие часть серверных мощностей компании, вызвали сбои в работе голосового помощника «Алиса» и связанных с ней нейросетевых моделей. Об этом команда цифрового ассистента сообщила в своем Телеграм-канале.

Команда напомнила, что для работы голосового помощника и нейросетевых моделей необходимо «большое „железное сердце“» из центров обработки данных, два из которых «получили серьезные повреждения» за последние два дня.

«Пока идет восстановление, „Алиса“ не всегда сможет помочь вам так, как ей хотелось бы: в чате с „Алисой AI“ часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного; на станциях возможны паузы перед ответом и перебои в работе некоторых функций; часть устройств на платформе „умного дома“ может работать нестабильно», – перечислили в компании возможные проблемы.

До этого, днем, «Яндекс» признал серьезные повреждения своих ЦОДов, расположенных в городе Сасове Рязанской области и в Калуге. «Команды <...> ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая», – констатировали в компании.

Тогда в «Яндексе» уточнили, что еще продолжают оценивать состояние инфраструктуры. Соответственно, по оценке специалистов, «пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно».

Удар беспилотников по дата-центру в Сасове в ночь с 7 на 8 октября с определенным временным лагом вызвал заметный сбой в работе Рунета. Центр обработки данных в Калуге был поражен в ночь с 8 на 9 октября.