В Калуге при атаке БПЛА был поврежден центр обработки данных «Яндекса»

Дата-центр «Яндекса» в Калуге оказался поврежден при атаке БПЛА, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – рассказали в IT-корпорации.

Пострадавших при ударе нет. На месте работают экстренные службы и специалисты компании.

Также накануне был поврежден центр обработки данных «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. Пострадавших не было, однако работа дата-центра остановлена.

После атаки на центр в Калуге IT-гигант выпустил развернутое сообщение о ситуации на обоих поврежденных складах. Специалисты делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки, однако сроки восстановления оборудования компания называть пока не берется.

«Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры – пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно. Будем рассказывать о ситуации по мере появления информации», – рассказали в «Яндексе».