В Казани с участием Степашина и Сафарова обсудили актуализацию классики

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Сегодня в Казани в рамках фестиваля-форума «Литературный флагман России» состоялась панельная дискуссия «Книга в концепции развития креативных индустрий: барьеры и драйверы». Встреча прошла в музее Евгения Боратынского, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участие в обсуждении путей актуализации классики приняли руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. В роли модератора выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова, отмечает пресс-служба ведомства.

«Российская книжная индустрия — один из самых активных игроков цифровой экономики. Книги продолжают отвечать всем требованиям классического продукта и при этом легко вписываются в современный рынок и новые сценарии потребления», — подчеркнули участники дискуссии.

По мнению экспертов, «чем устойчивее развивается креативный сектор в регионе, тем сильнее меняется его экономический ландшафт и качество жизни человека».

Сегодня же Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Сергеем Степашиным развитие книжного дела и популяризацию чтения. Позднее состоялась пленарная сессия фестиваля-форума «Литературный флагман России».

Фестиваль-форум «Литературный флагман России» проходит в Казани с 23 по 25 мая. Право проведения мероприятия республика получила в 2023 году по итогам победы в юбилейном конкурсе «Самый читающий регион России». Такого результата Татарстану помог добиться проект «Выездная библиотека» Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина.