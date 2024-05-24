Сергей Степашин на форуме в Казани: Нужно развивать семейное чтение

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

О национальных проектах развития чтения, существующих вызовах, мерах поддержки издателей, национальной литературе, традиционных ценностях и ответственности книжного бизнеса говорили сегодня участники пленарной сессии фестиваля-форума «Литературный флагман России». Мероприятие прошло в Казанском художественном училище имени Фешина.

«С древнейших времен наш народ с особым уважением относится к книге. Первое печатное издание на татарском языке было издано около 300 лет назад, в 1722 году, в походной типографии Петра I», — отметил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

По его мнению, сегодня перед издательским миром стоит много задач. Но самый главный вызов — пробудить интерес к чтению у подрастающего поколения. «Книга — это интеллект, духовность нации, гарант успешного развития», — резюмировал Сафаров.

В беседе с журналистами президент Российского книжного союза Сергей Степашин заметил, что, во-первых, книга должна стать более доступной. Во-вторых, нужно развивать семейное чтение. «Человек формируется, воспитывается через книгу. Прекрасно, когда родители читают своим детям книги», — заявил он.

В-третьих, люди, которые пишут книги, должны быть талантливыми, чтобы эти книги можно было читать. «Это же не надпись на заборе из трех букв — „Ура“», — подчеркнул почетный гость мероприятия.

Итоги форума Сергей Степашин назвал «замечательными». «Мы послушали людей, обменялись мнениями. Поняли, что решаем общие проблемы вместе и понимаем, о чем мы говорим и что хотим сделать», — добавил он.

Степашин также сказал, что в начале 1990-х годов оказалась уничтожена отечественная книжная индустрия. Сейчас и бумага, и краски — всё стало дороже. Поэтому импортозамещение, уверен он, — «нужный и важный термин, который касается и книжного дела».

Напоследок Сергей Степашин поделился общими впечатлениями от визита в Татарстан. Он обратил внимание на то, что здесь у него много друзей. Программа визита была насыщенной — сегодня гость пообщался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

«Они много делают для республики, развития культурного наследия, это потрясающе», — констатировал Степашин.

В работе пленарной сессии на тему «Книжная индустрия нового времени: вызовы, экономика, будущее» в числе прочих приняли участие директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и другие.