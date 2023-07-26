В Казани рекультивация иловых полей выполнена на 52%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений в Казани выполнены на 52%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на площадке рекультивации освобождают карты от ила с устройством нижнего экрана и заполняют геотубы разбавленным иловым осадком.

Рекультивация иловых полей должна к концу 2024 года ликвидировать объект накопленного вреда окружающей среде, представляющего угрозу реке Волге, путем изоляции 4 млн куб. метров илового осадка, накопленного за полвека на площади примерно в 100 гектаров.

В столице Татарстана к рекультивации иловых полей приступили в 2021 году. Процесс разбит на два этапа: технологический, который включает обезвоживание, обеззараживание и связывание тяжелых металлов, и биологический, который предусматривает дегазацию, укладку чистого грунта и посев растений.

Работы организованы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» (как и другие нацпроекты, он реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года).

До 2024 года Татарстан направит 22,3 млрд рублей на воплощение в жизнь этой программы. По ней же реконструируются сами биологические очистные сооружения Казани. Выполнение работ достигает 63%.