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В Казани регоператор после снегопадов усилил работу для оперативного вывоза мусора
После обильного снегопада, обрушившегося на Казань и республику на прошлой неделе, для оперативного вывоза отходов УК «ПЖКХ» усилило работу техники на 10%. Водители и грузчики работают в круглосуточном режиме, отмечает регоператор в своем телеграм-канале.
«Сейчас подъездные пути для вывоза отходов во дворах жилых домов оперативно расчищаются от снежных завалов. Но, к сожалению, всё еще есть случаи, когда мусоровозы, теряя время на простой в пробках, приезжают к контейнерным площадкам — и обнаруживается, что добраться до них нельзя из-за неочищенного снега», — сказано в сообщении.
В связи с этим горожан попросили присылать адреса и фото контейнерных площадок, пути к которым расчищены для проезда мусоровозов, и регоператор будет вывозить ТБО с этих площадок в первую очередь.
Власти Казани заявили, что 19 января снегопад в городе побил пятилетний рекорд. Из-за непогоды, охватившей всю республику, были перекрыты федеральные дороги в республике, а Минобрнауки рекомендовало школам 22 января перейти на дистант. На оперативном штабе по уборке снега в понедельник заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что на ликвидацию последствий стихии в Казани предварительно потребуется более 2 недель.
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