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Новости Татарстана и Казани
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В Казани расскажут о горожанах XVII века и их участии в борьбе с самозванцами
В среду, 9 октября, в Этнографическом музее Казанского федерального университета (ул. Кремлевская, д. 18) состоится очередное мероприятие лектория, организованного изданием «Миллиард.Татар».
С лекцией «Казань XVII века: от Смуты до истории повседневности» выступит заместитель директора по научной работе библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета Эльмира Амерханова. Она расскажет, как жили и работали простые казанцы в эпоху лжецарей и самозванцев.
Мероприятие начнется в 18 часов, стоимость билета в музей составляет 350 рублей для взрослых, 300 — для студентов и 250 — для льготников. Необходима регистрация по ссылке.
Ранее в рамках лектория казанцам рассказали, в частности, о городах Золотой Орды, влиянии климата на историю, трансформациях татарского женского костюма и истории символа города — Зиланта.
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