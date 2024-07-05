«Чума» и война: Тимур Хайдаров рассказал о влиянии климата на историю

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В музее Салиха Сайдашева историк Тимур Хайдаров рассказал, как Малый ледниковый период XIV–XIX веков повлиял на историю татар. Лекция была организована в рамках лектория интернет-портала «Миллиард.Татар».

В своем выступлении Хайдаров выделил четыре повторяющихся исторических сюжета: «чуму», голод, войну и «революцию». По словам ученого, обычно они следуют друг за другом именно в такой последовательности.

Период с XIV по XIX век отличают частые «низкие» экстремумы светимости солнца. Именно в такие моменты и меняется ход исторического процесса, убежден исследователь.

В частности, это касается и истории Казанского ханства, когда также были зафиксированы резкие падения температур. Например, в один из таких экстремумов начал свой поход на Казань изгнанный из Золотой Орды хан Улу-Мухаммед.

Данные о климате прошлых эпох получают из кернов — образцов грунта цилиндрической формы. По структуре почвы и ее составу можно определить особенности конкретного исторического периода: каковы были флора и фауна, что отличало быт живших тогда людей. Помогает ученым и дендрохронология — датирование событий путем изучения годичных колец деревьев.

Лекция вскоре станет доступна в формате подкаста на платформах «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте». Уже выложены выпуски о татарском женском костюме с Диной Гатиной-Шафиковой и об исторических неточностях фильма «Ибн Фадлан».