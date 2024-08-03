Лекторий «Миллиард.Татар»: Зилант - это Василиск, Виверна или Симург?

Интернет-портал «Миллиард.Татар» продолжает свой цикл лекций об истории татар. На этот раз доцент кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры Диана Файзуллина рассказала в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля о том, откуда на нашу территорию прилетел таинственный дракон Зилант.

Лекция прошла в формате художественно-исторического расследования. В этом расследовании много детективных линий: от филологии и топонимики до политики и геральдики.

Археология могла бы развеять все догадки, но известно, что археологические источники обычно молчат. К тому же, обращает внимание Файзуллина, один неровный отлив жидкого металла мог добавить ножку или хвостик сказочному животному. Но фольклор не молчит, и многое из того, что сейчас известно о драконах, появилось из мифа.

«Наверное, каждый считал своим долгом по-своему пересказать историю о Зиланте. И Каюм Насыри, и Карл Фукс – все оставили свои вариации древнего мифа», – считает Диана Файзуллина.

В русской геральдике XVIII века дракон уже стал штампом, а в последствие психоаналитик Карл Юнг этот штамп возведел в ранг архетипа в своей теории коллективного бессознательного. До тех пор многие драконообразные понимались по своим европейским «сородичам».

«Любой английский специалист по геральдике, увидев нашего неповторимого Зиланта, скажет, что это обычная виверна. И с точки зрения геральдики будет в какой-то степени прав», – объяснила Файзуллина.

Мифологические персонажи могут быть антропоморфные, зооморфные или миксантропические (соединяющие несоединимые черты животных). Так, например, в Древнем Междуречье бралось тело крепкого быка, крылья быстрого орла и голова умного человека – так был «собран» бык Шеду. По тем же миксантропическим лекалам собирались драконообразные.

«Эти образы закладывают основу для их дальнейшего развития в Среденвековье», – продолжила искусствовед.

Зилант в средневековой геральдике иногда изображается как василиск – «змеепетух». Образ василиска берет начало также из античности. Более привычный нам образ «крылатой собаки» пришел из Древнего Ирана, где был распространен образ Симурга. У зороасрийцев это создание «окутывало высокие горы». Если вернуться к этимологии Зиланта, Файзуллина так расшифровывает имя дракона – «Зилан», происходящий от «елан» или «змея, и «Т», обозначащий гору «Тау».

О том, как образ Зиланта сформировался в условиях напряженных Казанско-Московских отношений XVI века, а также, какое отношение к татарскому дракону имеет его «китайский брат», можно будет узнать в подкасте «Миллиард.Татар» на платформах «Apple Podcasts», «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте». Уже сейчас доступны серия лекций от журналиста Нияза Ахмадуллина и цикл истории татар золотоордынского периода от историка Искандера Измайлова.