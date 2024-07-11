Лекторий «Миллиард.Татар»: какими были города Золотой Орды XIII века?

Интернет-портал «Миллиард.Татар» продолжает свой цикл лекций об истории татар. На этот раз ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Искандер Измайлов рассказал о том, что из себя представляли города Золотой Орды XIII – XIV веков.

«Несмотря на то, что древний Египет существовал несколько тысяч лет, мы все равно представляем его через пирамиды. Золотую Орды мы представляем через юрты. Мне кажется, нужно поменять этот ракурс», – считает историк.

В археологическом сообществе долгое время существовали представления о Золотой Орде как о паразитическом государстве, которое существовало за счет захваченных территорий. Даже те исследователи, которые открыли миру города Золотой Орды, например, профессор Московского госуниверситета Герман Федоров-Давыдов, который считал, что монгольские города являются пустоцветами.

«В угоду некоторым идеологическим установкам он был вынужден говорить о том, что монгольское государство – паразитическое государство», – приводит цитату советского археолога Измайлов.

Подобные представления свойственны и западным исследователям. Американский историк Томас Барфилд в своей книге «Опасная граница» описывает города Уйгурского каганата как хранилища, склады для богатств, захваченных в Китае. Более того, согласно Барфилду, сельское хозяйство в этих городах было вторичным явлением.

«Важно отметить удивительное единство взглядов советской и англо-американской историографий, которые в один голос утверждают, что не могло быть городов в степи. Но оказывается, что совсем все не так», – продолжил Измайлов.

Историк заметил, что сейчас существует тренд на неказистое, серое и безжизненное изображение золотоордынских городов. По обнаруженным изразцам, можно сделать противоположный вывод – внешне города выглядели великолепно, считает Измайлов.

Что же такое город? Единого определения этому социо-культурному явлению нет, однако можно выделять его характерные черты. Немецкий социолог Макс Вебер выделил следующие: размеры поселения, численность населения, гетерогенность (наличие большого числа некоренного населения) и многофункциональность.

Города Золотой Орды представляли собой узловые точки в торговых маршрутах (самый очевидный пример – Великий шелковый путь). Наличие торговли приводило к закономерному развитию инфраструктуры городов, появлению других ремесленных школ, установлению внешних культурных, экономических и информационных связей.

Современные города Поволжья часто находятся там, где раньше стояли золотоордынские города. Саратов стоит на месте Укека, село Царев Волгоградской области на месте города Сарай аль-Джадид, Астрахань на месте Хаджи-Тархана и так далее.

«Наследие это сохраняется и передается через многие века, потому что в основе возникновения и функционирования этих городов лежат рациональные причины», – рассказал Измайлов.

Говорить о том, что Золотая Орда была государством, ведущим кочевой образ жизни, тоже не верно. Численность оседлого населения в XIII – XIV веках составляло около 3-5 млн человек, из которых примерно миллион проживал в городах. Численность кочевников же не превышала 1 млн.

«У нас перед глазами должен быть вывод – это, конечно же, оседлое государство. Золотая Орда – это средневековая империя, центр которой располагался в степной территории», – сделал вывод историк.

Наличие экономических связей, а не только власть монгольских ханов сохраняли целостность государства. Это была взаимная кооперация. Одной из главных причин, по которой империя пришла в упадок, стал крах международных экономических отношений. Черная смерть, унесшая жизни почти половины населения Китая, положила конец и Великому шелковому пути. Последующие войны привели к разрушению центра монгольского государства и, как следствие, всей империи.

Данная лекция будет доступна в формате подкаста на платформах «Apple Podcasts», «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте». Уже выложены выпуски о татарском женском костюме с Диной Гатиной-Шафиковой и об исторических неточностях фильма «Ибн Фадлан».