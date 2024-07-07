В Казани прошел одиннадцатичасовой «Большой семейный пикник»

Фото: © Эльза Валиуллина / «Татар-информ»

В казанском парке имени Горького в субботу, 6 июля, состоялся городской фестиваль «Большой семейный пикник». Одиннадцатичасовое мероприятие было частью федеральной программы «Большие семейные выходные», приуроченной к предстоящему Дню семьи, любви и верности и инициированной в рамках Года семьи. Организовал событие городской Комитет по делам детей и молодежи при поддержке мэрии Казани.

На фестивале прошли образовательные лекции на разные темы. Среди спикеров были Анна Корчагина — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, педиатр, Елена Орехова — педагог-психолог и телесный психолог, Дмитрий Купцов — основатель бренда «Фракция».

Анна Корчагина рассказала, как предотвратить распространение инфекций в семье. Она напомнила о календаре вакцинации и подчеркнула, что родители обязательно должны прививать детей.

Фото: © Эльза Валиуллина / «Татар-информ»

«Это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Вакцинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду инфекционных заболеваний и делает вашу иммунную систему сильнее», — пояснила она.

Елена Орехова в свою очередь обратила внимание на моменты, которые могут разъединять семью изнутри. На протяжении лекции она общалась с гостями фестиваля, в конце желающие смогли пройти телесный тест.

«Телесная психология — направление психотерапии, нацеленное на мысли, чувства, зажимы в теле. Телесная психология проводится не только с помощью разговоров , но и с помощью психотелесных упражнений», — объяснила педагог-психолог.

Кроме того, специалист в ходе выступления на собственном примере разобрала тему обиды. «В детстве я обиделась на родителей из-за того, что они не купили мне хомяка. Со временем эта история научила меня тому, что обижаться неудобно, это не помогает решить проблему», — сказала она.

Фото: © Эльза Валиуллина / «Татар-информ»

«Напряженная челюсть и втиснутые губы, скованные части лица, поджатые губы, боль между лопаток, низкий уровень энергии, впалая грудная клетка — это признаки обиды», — перечислила психолог.

Дмитрий Купцов остановился на экологичном и вторичном использовании предметов быта. «Сегодня мы можем делать из сданных материалов новый продукт. Существуют невосполнимые природные ресурсы, если мы не будем беречь природу, то ничего не останется. Если мы всё время у природы будем всё брать, то вскоре будет брать нечего», — объяснил он.

Музыкальная программа фестиваля включала выступления JUST BRASS, Lusel, DJ INDIGO, «Семьи Band», OVAK и DJ Mikvell. Мастер-классы по изготовлению декоративных изделий своими руками, росписи деревянных поделок, татарскому народному танцу и созданию украшений из бисера стали отличным способом провести время в творческой атмосфере.

Весь день на фестивале проходили спортивные и развивающие игры для детей, аниматоры развлекали малышей, интерактивные площадки от партнеров радовали желающих посетить их. Ярмарка самозанятых, фуд-корты и партнерские площадки от волонтеров-медиков и активистов «Движения первых» добавили разнообразия в программу.

Фото: © Эльза Валиуллина / «Татар-информ»

Кульминацией вечера стал показ под открытым небом фильма «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы.

Сегодня на Кремлевской набережной Казани инициатива «Большие семейные выходные» продолжится праздником «Алые паруса семьи». А вчерашний фестиваль в парке Горького прокомментировал ряд татарстанских публичных экспертов, о чем сообщал «Татар-информ».

Автор материала — Эльза Валиуллина.