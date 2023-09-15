Шаймиев о фильме «Бери да помни»: Это новый и важный шаг для татарстанского кино

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в казанском кинотеатре «Корстон» Государственный Советник Татарстана, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев посмотрел фильм «Бери да помни» кинорежиссера Байбулата Батуллы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

После просмотра картины политик оценил ее необычный сюжет и глубокий смысл и поблагодарил Байбулата Батуллу «за прекрасный фильм, трогающий до глубины души». По мнению Минтимера Шаймиева, это новый и важный шаг для татарстанского кино.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Я не могу оценивать фильм как кинематографист, но могу сказать как зритель — спасибо за музыку, которая звучит в кино; за то, что работа оператора и художника как будто переместила меня в деревню Аняково, в которой я рос. Было ощущение, что фильм снимался там», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

Вместе с Минтимером Шаймиевым на показе фильма присутствовали его режиссер Байбулат Батулла, исполнитель одной из главных ролей — писатель Рабит Батулла и председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Upd. (23.04): После просмотра картины Государственный Советник РТ сыграл в игру «Ядәч», которая является одним из центральных моментов фильма, с его режиссером.

Фильм «Бери да помни» («Ядәч. Истә») снят в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Он имеет два варианта: один на татарском языке с субтитрами на русском языке, другой — на русском (дублированный самими актерами). Это первая полнометражная картина Байбулата Батуллы. В августе она была удостоена главного приза всероссийского кинофестиваля «Короче». Лента снята на средства студии-производителя — Bosfor Pictures (Москва).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В столице Татарстана фильм был показан 9 сентября на Казанском фестивале мусульманского кино. В столице прошли две премьеры: в Доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана в Москве и в кинотеатре «Художественный». С 14 сентября «Бери да помни» можно увидеть в кинотеатрах по всей стране.

Видео предоставлено студией Bosfor Pictures.