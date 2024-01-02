В Казани пройдет концерт современной татарской музыки

6 января в Казанском Кремле пройдет яркий концерт татарской музыки. Его организуют в 19:00 во дворе Присутственных мест (ориентир - сцена у Консисторской башни).

Как сообщается на сайте Кремля, перед гостями выступят группа «Оммаж», Ilgiz и Malsi Music, АлияНур. В качестве ведущей будет блогер и стендап-комик Лейла Лерон.

Уточняется, что вход будет свободный.

Ранее сообщалось, что в Казани организуют бесплатный зимний эколагерь.

Также в период новогодних праздников в казанском парке «Черное озеро» организуют вечеринку, а еще в 12 скверах Казани пройдут детские утренники.