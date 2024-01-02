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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пройдет концерт современной татарской музыки
6 января в Казанском Кремле пройдет яркий концерт татарской музыки. Его организуют в 19:00 во дворе Присутственных мест (ориентир - сцена у Консисторской башни).
Как сообщается на сайте Кремля, перед гостями выступят группа «Оммаж», Ilgiz и Malsi Music, АлияНур. В качестве ведущей будет блогер и стендап-комик Лейла Лерон.
Уточняется, что вход будет свободный.
Ранее сообщалось, что в Казани организуют бесплатный зимний эколагерь.
Также в период новогодних праздников в казанском парке «Черное озеро» организуют вечеринку, а еще в 12 скверах Казани пройдут детские утренники.
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