В 12 парках Казани организуют детские новогодние утренники

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В Казани 3 января проведут детские утренники в 12 общественных местах отдыха. На этих мероприятиях детей ждут представления, хороводы, игры и встреча с Дедом морозом. Начнется праздничное событие в 11:00, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Утренники пройдут в парке им. Урицкого, парке у ДК им. Саид-Галиева, парке у театра кукол «Экият», парке «Крылья Советов», парке им. Тинчурина, Саду рыбака, парке «Сосновая роща», на бульваре «Ак Чәчәкләр», парке «Светлая долина», Горкинско-Ометьевском лесу, а также в парке «Калейдоскоп» и сквере им. Аксенова.

Также 5 января в парке у ЖК «Салават Купере» в 16:00 начнется утренник с маскарадом, выступлениями детей и новогодними подарками. Перед гостями праздника в этот день вновь выступят новогодние волшебники, Дед Мороз и Снегурочка. Аналогичное мероприятие пройдет и 7 января в 16:00 в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ.

Уточняется, что родители, чьи дети хотят поучаствовать в празднике и выступить со своим творческим номером, должны заполнить заявку по ссылке.