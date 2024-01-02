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В Казани организуют бесплатный зимний эколагерь
4 и 5 января на базе экоцентра «Дом» Горкинско-Ометьевского леса пройдет вторая смена бесплатного зимнего экологического лагеря.
Как сообщили в Дирекции парков и скверов города, в течение двух дней с 10:00 до 13:00 ребята посетят лекции, экскурсии и мастер-классы. Также участники встретятся с орнитологом, сделают кормушки для птиц и смастерят елочные украшения.
Чтобы участвовать в мероприятии, нужно заполнить заявку по ссылке.
Уточняется, что отберут для участия 15 детей. Итоги подведут 3 января в 16:00. Со всеми участниками свяжутся, говорится в сообщении.
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