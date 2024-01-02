news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 января 2024 17:27

В казанском парке «Черное озеро» организуют вечеринку

Скопировать ссылку

На катке в казанском парке «Черное озеро» 3 января состоится танцевальная вечеринка. Начало дискотеки – 18:00, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Уточняется, что перед гостями будут выступать диджей Malsi Music. Артист при помощи сэмплера превратит старые татарские мелодии и музыку на народных инструментах в современную электронику.

Позже, в 19:00, на сцену выйдет Solman. Резидент клуба Bazzar известен, как организатор вечеринок в разных стилистических направлениях.

Отмечается, что мероприятие продлится до 20:00.

#дискотека #парк Черное озеро #Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100