В Казани потратят свыше 590 млн рублей на отдых детей в лагерях в 2025 году

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В столице Татарстана в 2025-м на отдых детей и молодежи хотят потратить более 590 млн рублей. Это на 78,5 млн рублей больше, чем в 2024 году (около 512 млн рублей). Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии города, в лагерях отдохнут 48,2 тыс. детей.

Отмечается, что субсидии из республиканского бюджета на отдых детей составят 419 млн рублей (на 54,3 млн больше, чем в 2024-м), из муниципального — 5,1 млн рублей (+1,4 млн). Еще 166 млн рублей хотят выделить из внебюджетных источников.

Также, согласно документу, отдых детей планируется организовать в МЦ «Вертолёт», ДОЛ «Бригантина», ОЛ «Заречье», ОЛ «Молодежный», ДОЛ «Восток», ДОЛ «Березка», ДОЛ «Спутник», ДОЦ им. Ю. А. Гагарина, ТКЛ «Юнитур», ДОЛ «Ново-Юдино», ДОЛ «Тасма» и СОЛ «Молодая гвардия».

Ранее сообщалось, что в Казани хотят потратить свыше 520 млн рублей на закупку противогололедных материалов и более 14 млн рублей - на ремонт фонтанов.