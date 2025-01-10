В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля

В Казани проведут реставрацию прясла стены между Спасской и Юго-Западной башнями Кремля. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы — ее результаты появились на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Прясло относится к «псковскому» строительному периоду. Оно было построено в 50-60-х годах XVI века из белого камня со всей южной частью Кремля. К работам привлекли местных мастеров. В целом в этот период было возведено 300 саженей каменных стен с южной стороны, а также 15 с северной. Также появились башни, в том числе четыре проездные из белого камня — Спасская, Тайницкая, Воскресенская, Преображенская.

По данным эксперта, строительные конструкции объекта находятся в аварийном состоянии. Речь идет о цоколе, стенах, в том числе внутренних, перекрытиях, полах. Для приведения объекта в нормативное состояние потребовались мероприятия по сохранению объекта культурного наследия.

Так, специалисты укрепят конструкции и контактную зону, выполнят отсечную гидроизоляцию кладки фундаментов и цокольной части стен, восстановят поврежденные и деформированные участки кирпичной кладки, укрепят ее, стянув спиральными анкерами и заполнив трещины и пустоты методом инъецирования. Железобетонное перекрытие над первым ярусом будет демонтировано, кирпичные арки восстановлены, затем рабочие установят новое кирпичное перекрытие. Также планируется восстановление кирпичных ступеней лестницы, устройство отмостки по всему периметру стены, обработка конструкций, которые поразили грибок и плесень.

Запланирован и ряд архитектурных решений: будут отреставрированы и законсервированы печуры стены, установлены ворота, заменены полы в боевом ходе, восстановлены ограждения лестницы. Объект оборудуют электроснабжением, отоплением систем вентиляции и кондиционирования.