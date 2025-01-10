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Экономика 10 января 2025 07:00

Казань направит более 520 млн рублей на закупку противогололедных материалов

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Казань направит более 520 млн рублей на закупку противогололедных материалов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году приобретение противогололедных материалов для Казани обойдется в более чем 523 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документации, планируется закупка многокомпонентного двухфазного противогололедного материала, а также твердого материала, предназначенного для всех типов дорожных покрытий. Стоимость тонны первого обойдется в 28,82 тысячи рублей, второго — почти в 29,5 тысячи.

Реагент предназначен для Комитета внешнего благоустройства, а также администраций всех районов Казани.
Сумма первого контракта составляет 400 млн рублей, второго — 123,579 млн.

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#противогололедные материалы
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