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Казань направит более 520 млн рублей на закупку противогололедных материалов
В 2025 году приобретение противогололедных материалов для Казани обойдется в более чем 523 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.
Согласно документации, планируется закупка многокомпонентного двухфазного противогололедного материала, а также твердого материала, предназначенного для всех типов дорожных покрытий. Стоимость тонны первого обойдется в 28,82 тысячи рублей, второго — почти в 29,5 тысячи.
Реагент предназначен для Комитета внешнего благоустройства, а также администраций всех районов Казани.
Сумма первого контракта составляет 400 млн рублей, второго — 123,579 млн.
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