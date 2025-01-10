В Казани хотят потратить более 14 млн рублей на ремонт фонтанов

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В Казани из городского бюджета хотят выделить 14,1 млн рублей. На эти деньги должны отремонтировать семь фонтанов в столице Татарстана.

Согласно тендеру, опубликованному на портале госзакупок, на объектах починят насосы, поменяют гранитные плиты и светильники. Среди других работ: замена усилителей мощности звука и нерабочих камер видеонаблюдения, установка комплектов заземления и дренажных насосов. Еще у фонтанов смонтируют покрытия на зиму, обустроят гидроизоляцию и установят щит управления.

Отмечается, что ремонтные работы коснутся светомузыкального фонтана в парке им. Горького (на «обновление» потратят 4,3 млн рублей), фонтан у театра оперы и балета им. Джалиля (3,1 млн), фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу (2,1 млн), фонтан в сквере «Чишмяле» (727 тыс.), фонтан у ДК им. Саид-Галеева в Дербышках (610 тыс.), фонтан в саду им. Кирова (609 тыс.) и фонтан у театра им. Камала (23 тыс.).

Работы, согласно документам, исполнитель должен завершить до 31 августа 2025-го.

Ранее сообщалось, что более 520 млн рублей хотят направить на закупку противогололедных материалов, которые будут сыпать в Казани. Также в столице РТ отреставрируют аварийный участок стен Кремля.