В Казани поставят около 30 контейнеров для пластика

В Казани поставят около 30 контейнеров для сбора вторсырья. Напомним, в эти «сетчатые корзины» кидают бутылки и прочий пластиковый мусор, который можно переработать и повторно использовать. Установят такие «баки» в течении 5 дней.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, емкости появятся в Авиастроительном районе по адресам:

ул. Побежимова, 36

ул. Тэцевская, 4а

ул. Чапаева, 26

ул. Челюскина, 42а

Также такие контейнеры установят в Вахитовском районе:

пер. Катановский, 4

ул. Айвазовского, 5, 14, 16

ул. Амирхана Еники, 3, 4/2

ул. Астрономическая, 3/16

ул. Ахтямова, 16

ул. Баумана, 9, 36, 76

ул. Бехтерева, 9а

ул. Бойничная, 5

ул. Большая Красная, 1б, 14/17, 48

ул. Вишневского, 29/48

ул. Жуковского, 23

ул. Зинина, 24

ул. Каюма Насыри, 28

ул. Кремлевская, 1

ул. Островского, 59

ул. Петербургская, 40а

ул. Подлужная, 40

Отметим, что до конца 2024-го в городе хотят установить 1,2 тыс. таких сетчатых контейнеров.

Ранее сообщалось, что регоператоры Татарстана пожаловались на острую нехватку мусорных площадок. Так, жалобы были на отсутствие твердого покрытия на подъездных путях, недостаточное число контейнеров на площадках, балансодержателей, не убирающихся на прилегающих к площадкам территориях, припаркованные на мусорных площадках частные автомобили и многое другое.

В свою очередь, жители Татарстана жаловались на невывоз мусора. Так, только за 6 месяцев 2024-го в «РЭО Радар» (цифровой сервис мониторинга — прим. Т-и) поступило уже 221 сообщение, относящихся к данной проблеме.