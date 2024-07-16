В Татарстане потратят более 7 млн рублей, чтобы обустроить контейнерные площадки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане потратят 7,2 млн рублей, чтобы обустроить контейнерные площадки. Все они появятся в Альметьевске, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документу, в общей сложности обустроят 29 площадок на 22 адресах:

№ Адреса площадок Кол-во 1 Бигаш, 123 1 2 Бигаш, 121 1 3 Бигаш, 125 1 4 Шевченко, 88 1 5 Радищева, 13 2 6 Шевченко, 56 1 7 Геофизическая, 11 1 8 Шевченко, 68 2 9 Джалиля, 10 2 10 Луговая, 4 1 11 Гафиатуллина, 14 2 12 Тукая, 27 2 13 Фахретдина, 22 2 14 Радищева, 24 1 15 Строителей, 49А 2 16 Строителей, 39 1 17 Валеева, 12 1 18 Фахретдина, 11 1 19 Тельмана, 55 1 20 Шевченко, 96 1 21 Нефтяников, 37 1 22 Шевченко, 15 1

Все работы планируется выполнить до 30 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что регоператоры Татарстана пожаловались на острую нехватку мусорных площадок. Так, жалобы были на отсутствие твердого покрытия на подъездных путях, недостаточное число контейнеров на площадках, балансодержателей, не убирающихся на прилегающих к площадкам территориях, припаркованные на мусорных площадках частные автомобили и многое другое.

В свою очередь, жители Татарстана жаловались на невывоз мусора. Так, только за 6 месяцев 2024-го в «РЭО Радар» (цифровой сервис мониторинга — прим. Т-и) поступило уже 221 сообщение, относящихся к данной проблеме.