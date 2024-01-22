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«Метроэлектротранс»: На очистку трамвайных путей Казани от снега уйдет несколько дней
В столице Татарстана на очистку трамвайных путей от снега уйдет еще несколько дней, в связи с чем пассажирам следует рассматривать различные варианты того, как им добираться до пункта назначения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Дело в том, что пути не были «идеально почищены», а сами трамвайные вагоны низкопольны, из-за чего днище цепляет и протаскивает уже утрамбованный снег между рельсами. В результате «ломается техника и удлиняются интервалы движения», пояснили в МУП.
К тому же сегодня в Казани на трамвайных путях случилось несколько ДТП и было зафиксировано два случая оставления водителями машин на путях.
«Невозможно в реальном режиме времени доложить обстановку, так как она меняется ежеминутно», — констатировали в «Метроэлектротрансе» и попросили горожан «набраться терпения в это непростое время».
Обо всех изменениях в движении трамваев будет дополнительно сообщаться на страницах предприятия в социальных сетях. «Мы делаем всё возможное для нормализации движения трамвайных маршрутов», — заверили в МУП.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более двух недель. Метеостанция КФУ зафиксировала в январе два снежных рекорда.
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