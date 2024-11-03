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Новости Татарстана и Казани
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В Казани почти на три недели ограничат движение по Вознесенскому тракту
В столице Татарстана почти на три недели ограничат движение транспорта по Вознесенскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 13 по 30 ноября сузят местный проезд и закроют тротуар около строящегося жилого дома №5 по улице Бухарская, отметили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ.
Причиной неудобств водителей и пешеходов станут работы по организации временных заездов-выездов, уточнили в городской администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что платный отрезок Вознесенского тракта будет готов до конца года.
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