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Общество 3 ноября 2024 08:58

В Казани почти на три недели ограничат движение по Вознесенскому тракту

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В Казани почти на три недели ограничат движение по Вознесенскому тракту
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана почти на три недели ограничат движение транспорта по Вознесенскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 13 по 30 ноября сузят местный проезд и закроют тротуар около строящегося жилого дома №5 по улице Бухарская, отметили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ.

Причиной неудобств водителей и пешеходов станут работы по организации временных заездов-выездов, уточнили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что платный отрезок Вознесенского тракта будет готов до конца года.

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#ограничение движения #Вознесенский тракт
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