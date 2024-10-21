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Миндортранс РТ: трафик Вознесенского тракта в 2026 году превысит 13 тыс. машин в сутки
Прогнозная интенсивность движения по второму платному этапу Вознесенского тракта в Казани в 2026 году составит 13,6 тыс. автомобилей в сутки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.
«Это магистральная улица общегородского значения. Протяженность шестиполосной дороги составит 7,8 км», - отметили в министерстве.
Строительство второго этапа Вознесенского тракта идет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Дорога станет вылетной магистралью и дублером загруженного транспортом Мамадышского тракта.
«Ожидается, что она улучшит транспортную ситуацию при выезде на федеральную трассу М7, минуя заторные участки улично-дорожной сети, что приведет к экономии времени на проезд», - уточнили в пресс-службе.
Строительство автомагистрали планируется завершить до конца этого года.
Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, открыли в 2023 году. Протяженность этого участка – около 4 км.
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