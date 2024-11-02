Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Движение транспорта около моста через Солонку в Казани перекроют на пару ночей
По объездной дороге около моста через реку Солонку перекроют движение транспорта. Напомним, этот участок расположен в Казани (Авиастроительный район). Ограничительные меры введут с 23:00 2 ноября до 4:00 3 ноября, а также с 23:00 3 ноября до 4:00 4 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.
Уточняется, что на этот период времени водители смогут передвигаться через объездные пути. Варианты объезда смотрите по ссылке.
Причина временных неудобств - реконструкция моста. Ее должны завершить в ближайшее время.
Отметим, что после реконструкции длина моста через Солонку увеличилась до 32,2 метра. Тротуары тоже стали шире - 1,5 метра, как и проезжая часть – 8 метров. Также на мосту теперь есть барьерные ограждения около переходных плит. Их высота - 75 сантиметров. Еще на объекте организовали «ливневку» с очистными сооружениями и лестницы с поручнями.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»