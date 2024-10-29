Глава Минтранса РТ: «Платный отрезок Вознесенского тракта будет готов до конца года»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Платный отрезок Вознесенского тракта в Казани сдадут до конца 2024 года. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» по противодействию коррупции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Напомним, что проезд по второму этапу Вознесенского тракта в Казани будет платным.

«Если делать совсем бесплатно, ситуация будет такая же, как на Мамадышском тракте», – заявил министр Фарит Ханифов. Он также отметил, что вопрос о стоимости проезда пока находится на стадии расчетов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что строительство второго этапа Вознесенского тракта идет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Дорога станет вылетной магистралью и дублером загруженного транспортом Мамадышского тракта.

Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, открыли в 2023 году. Протяженность этого участка – около 4 км.