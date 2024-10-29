Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минтранса РТ: «Платный отрезок Вознесенского тракта будет готов до конца года»
Платный отрезок Вознесенского тракта в Казани сдадут до конца 2024 года. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» по противодействию коррупции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
Напомним, что проезд по второму этапу Вознесенского тракта в Казани будет платным.
«Если делать совсем бесплатно, ситуация будет такая же, как на Мамадышском тракте», – заявил министр Фарит Ханифов. Он также отметил, что вопрос о стоимости проезда пока находится на стадии расчетов.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что строительство второго этапа Вознесенского тракта идет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Дорога станет вылетной магистралью и дублером загруженного транспортом Мамадышского тракта.
Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, открыли в 2023 году. Протяженность этого участка – около 4 км.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»