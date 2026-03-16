В Татарстане потеплеет до +7 градусов, на дорогах ожидается гололедица

В Татарстане в понедельник, 16 марта, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью местами возможен туман. Ветер южный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, при прояснениях похолодает до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.

На дорогах республики местами прогнозируется сильная гололедица.