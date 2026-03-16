Общество 16 марта 2026 06:00

В Татарстане потеплеет до +7 градусов, на дорогах ожидается гололедица

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане в понедельник, 16 марта, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью местами возможен туман. Ветер южный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, при прояснениях похолодает до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.

На дорогах республики местами прогнозируется сильная гололедица.

#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #весна #прогноз погоды
В топе
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

15 марта 2026
