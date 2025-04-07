В Казани по программе «Наш двор» благоустроят 464 придомовые территории

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В этом году в столице Татарстана приведут в порядок дворы 464 многоквартирных домов, что улучшит условия жизни более 100 тыс. казанцев. На реализацию программы направлено 4,27 млрд рублей. Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на деловом понедельнике сообщил, что работы уже начались в 90 дворах.

Особое внимание уделят благоустройству 15 домов на улицах Кул Гали, Завойского и Фучика, где проживают более 8 тыс. человек. Общая площадь этой территории составляет 103,5 тыс. кв. метров.

Самый компактный двор, который приведут в порядок в рамках программы, находится по адресу: ул. Московская, 53. Он занимает всего 583 кв. метра и обслуживает 37 жителей.

В целом же благоустройство затронет все районы города: в Вахитовском и Приволжском районах работы пройдут во дворах 137 домов, в Кировском и Московском – 120 домов, в Советском районе – 106 домов, в Авиастроительном и Ново-Савиновском – 101 дома.

В рамках программы во всех дворах отремонтируют дороги и тротуары – общая площадь нового асфальта составит 590 тыс. кв. метров, установят современные детские и спортивные площадки, организуют комфортные зоны отдыха с лавочками и урнами, проведут наружное освещение, а также обустроят контейнерные площадки и хозяйственно-бытовые зоны.

Программа «Наш двор», инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2020 году, уже преобразила 2278 дворов в Казани, улучшив условия жизни для полумиллиона горожан. За пять лет реализации отремонтировано свыше 3 млн кв. метров внутридворовых проездов, создано около 25 тыс. дополнительных машино-мест, установлено более 12 тыс. новых опор освещения со светодиодными светильниками и свыше 21 тыс. малых архитектурных форм.

По данным социологических опросов, 94% жителей Казани положительно оценивают результаты благоустройства своих дворов в рамках программы. Работы ведутся в строгом соответствии с утвержденными графиками, что позволяет гарантировать их своевременное завершение.