Проект «Наш двор» признали одной из лучших региональных практик по благоустройству

Фото: Институт развития городов РТ

Татарстанскую программу «Наш двор» на селекторном совещании по реализации партийного проекта «Городская среда», в ходе которого были поставлены задачи перед региональными отделениями «Единой России», признали одной из лучших региональных практик по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Провел заседание секретарь Генерального совета Владимир Якушев. Участие в нем приняли заместители министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и Константин Михайлик, а также федеральный координатор партпроекта – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

Формирование комфортной городской среды всегда было в центре внимания «Единой России», партийный проект «Городская среда» в 2017 году стал основной для федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», по которой уже проведена масштабная работа, напомнил Владимир Якушев.

«Единая Россия» подробно информировала граждан о возможностях участия в проекте, обеспечила широкую рекламную кампанию голосования за объекты благоустройства, привлекла к работе порядка 30 тыс. волонтеров и депутатов всех уровней, провела предваряющие голосование общественные обсуждения. Люди увидели, что именно они решают, что и как делать: выбирают не только, какие дворы, площади, парки, скверы и набережные благоустроить в первую очередь, но и какое покрытие использовать при ремонте дорожек, как улучшить освещение, чем оснастить детские и спортивные площадки. То есть люди проявляют активность, реализуя такие проекты до самых мелочей, обсуждают их. А это принципиально важно», – заявил он.

«Единая Россия» принимает участие во всех этапах процесса: от сбора предложений и обеспечения финансирования до контроля качества работ и финального ввода объектов в эксплуатацию.

Интерес к инициативе растет: за последние четыре года число вовлеченных в него граждан увеличилось в 1,7 раза. Наиболее активными оказались жители республик Чечня, Тыва и Башкортостан, Свердловской и Томской областей, Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В этом году при реализации партпроекта введены индивидуальные показатели эффективности: вовлечение не менее 25 тыс. партийных волонтеров и благоустройство не менее 5 тыс. дворов.

При этом Владимир Якушев поручил активистам «Единой России» сосредоточиться на мониторинге состояния дворов и общественных пространств после зимы. «Информация по итогам мониторинга будет представлена в Минстрой России», – сказал он.

«Единая Россия» примет активное участие во Всероссийском субботнике 26 апреля, который партия традиционно проводит с Минстроем, а также Всероссийском онлайн-голосовании за территории и дизайн-проекты благоустройства, которое продлится с 21 апреля по 12 июня. Партия приложит все усилия для широкого вовлечения граждан в голосование, заверил Якушев.

«Необходимо обеспечить работу на голосовании максимального числа партийных волонтёров. Имею в виду как актив партии и партпроекта «Городская среда», так и членов общественного совета проекта, молодежного актива, серебряных волонтёров. Задача волонтеров – объяснить жителям значение голосования для родного города, познакомить их с выдвинутыми на голосование проектами», – пояснил он, добавив, что делать это предстоит на специальных информационных точках и в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях.

Алексей Ересько поблагодарил «Единую Россию» за поддержку проекта «Формирование комфортной городской среды», заметил, что жители страны одобряют проект и активно участвуют в нем. Он напомнил также, что инициатива была запущена, когда Владимир Якушев возглавлял Минстрой.

«Недавно прошел конкурс «Лучшая въездная стела и лучшая входная группа». В его проведении «Единая Россия» тоже приняла активнейшее участие. И сейчас начинается новый конкурс – на лучшую витрину, стилизованную в честь 80-летия Победы. Прошу всех принять активное участие в этой инициативе», – подчеркнул замминистра.

Его коллега Константин Михайлик сообщил, что участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли около 6 тыс. населенных пунктов, где проживают 120 млн человек. Благоустроено 73 тыс. территорий общей площадью почти 50 тыс. гектаров.

«Дополнительное финансирование при реализации региональных программ формирования современной городской среды составило почти 193 миллиарда рублей», – уточнил он.

Свои наработки в формировании комфортной городской среды представили регионы. Татарстанская программа «Наш двор» оказалась приведена в пример как одна из наиболее успешных региональных инициатив по благоустройству дворовых территорий.

В этом году проекту исполняется шесть лет. Проект «Наш двор» был запущен в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время треть жителей республики получили благоустроенные территории – всего 5174.

Еще 678 дворовых территории приведут в порядок в этом году, пояснили в Институте развития городов Татарстана. Работы пройдут в 16 муниципалитетах – это Казань, Набережные Челны, Агрызский, Альметьевский, Арский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Нижнекамский, Нурлатский и Чистопольский районы.

Особенностью программы является принцип соучаствующего проектирования – на всех этапах благоустройства учитывается мнение жителей. Пешеходные маршруты прокладываются с учетом сложившихся тропинок, а окончательные решения принимаются только после общественных обсуждений. На каждой территории проводится не менее трех встреч с жителями – от первоначального обсуждения до итогового согласования схемы благоустройства. В сложных случаях количество обсуждений может достигать десяти. В общей сложности за время реализации программы проведено свыше 15 тыс. таких встреч.

Помимо других способов контроля качества благоустройства, на всех этапах работ площадки посещает партдесант «Единой России» в составе депутатов разных уровней, общественников и представителей исполнительной власти. Это происходит в рамках народной программы партии. Отдельное внимание уделяется мониторингу состояния ранее благоустроенных дворов, включая оценку их содержания в зимний период.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда».

Скоро, 26 апреля, активисты Татарстанского регионального отделения «Единой России» присоединятся ко Всероссийскому субботнику. В частности, не останутся без внимания семьи участников специальной военной операции. Всем нуждающимся помогут навести порядок на участках и в домах.